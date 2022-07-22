На переговорах щодо вирішення зернового питання обговорять можливість безпечного експорту зерна з морпортів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим на переговорах у Стамбулі (Туреччина) щодо вирішення зернового питання за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представників Росії, України та Туреччини обговорить можливість безпечного експорту зерна з трьох морських портів.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", у рамках зернового питання обговорюватиметься 120-денна домовленість про безпечний експорт зерна з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула до Стамбула на переговори щодо вирішення зернового питання.

США виступають за підписання угоди між Росією та Україною про врегулювання зернового питання, яке, як очікується, відбудеться у п'ятницю у Стамбулі, заявив представник держдепу Нед Прайс.