У Познані відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, - Резніков

У третьому польському місті, Познані, відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За нашу та вашу свободу. Варшава. Вроцлав. Сьогодні - у Познані. За підтримки нашого друга Міхала Дворчика, у третьому польському місті відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією - доказ російських воєнних злочинів і водночас - символ сили української армії та народу", - написав Резніков у твіттері у п'ятницю.