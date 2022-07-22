Події

11:43 22.07.2022

У Познані відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, - Резніков

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У третьому польському місті, Познані, відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За нашу та вашу свободу. Варшава. Вроцлав. Сьогодні - у Познані. За підтримки нашого друга Міхала Дворчика, у третьому польському місті відбувається виставка російської техніки, знищеної українською армією - доказ російських воєнних злочинів і водночас - символ сили української армії та народу", - написав Резніков у твіттері у п'ятницю.

Теги: #польша #виставка #техніка_рф

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