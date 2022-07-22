Події

08:48 22.07.2022

ЗСУ у четвер відбили ворожі атаки з боку Лисичанського НПЗ

1 хв читати
ЗСУ у четвер відбили ворожі атаки з боку Лисичанського НПЗ

Бійці Збройних сил України у четвер відбили ворожі атаки з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат і відійшов", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що ворог протягом четверга завдав два ракетні і два авіа удари, здійснив п'ять артобстрілів і ще два – із застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом вони хочуть зрушити наших бійців із укріплень і одночасно психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Де-не-де окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була можливість застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки", - наголосив глава ОВА, додавши, що біля цього населеного пункту постійно йдуть бої і росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.

Гайдай зазначив, що за минулу добу четверга окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може дістати.

"Росіяни кидають у бій усі резерви, йдуть у розвідку боєм, не шкодують безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "сім'ю" воюють: за "лнр", "днр" чи росію? Можливо, за нову "ладу" для батьків?", – зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #нпз #обстріли #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 22.07.2022
На Донеччині росіяни вбили п’ять цивільних осіб, ще десять поранено

На Донеччині росіяни вбили п’ять цивільних осіб, ще десять поранено

08:35 22.07.2022
Окупанти у п'ятницю вранці обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині

Окупанти у п'ятницю вранці обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині

08:19 22.07.2022
Майже 100 млрд грн складає сума завданих екосистемі України збитків у результаті лісових пожеж на Луганщині

Майже 100 млрд грн складає сума завданих екосистемі України збитків у результаті лісових пожеж на Луганщині

08:03 22.07.2022
Кількість загиблих у результаті ворожого обстрілу ринку в Харкові зросла до чотирьох людей

Кількість загиблих у результаті ворожого обстрілу ринку в Харкові зросла до чотирьох людей

07:58 22.07.2022
У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ятьох поранено

У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ятьох поранено

07:17 22.07.2022
Окупанти знову обстріляли з РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області

Окупанти знову обстріляли з РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області

21:47 21.07.2022
У другій половині четверга окупанти обстріляли три громади Сумщини, без жертв і руйнувань

У другій половині четверга окупанти обстріляли три громади Сумщини, без жертв і руйнувань

13:28 21.07.2022
РФ 900 разів обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини після їх деокупації - Держприкордонслужба

РФ 900 разів обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини після їх деокупації - Держприкордонслужба

11:08 21.07.2022
Поліція повідомила про двох загиблих унаслідок обстрілу Харкова в четвер уранці

Поліція повідомила про двох загиблих унаслідок обстрілу Харкова в четвер уранці

10:28 21.07.2022
Окупанти обстріляли вночі склад із гумдопомогою на Миколаївщині, згоріли тисячі тонн продуктів – голова обладміністрації

Окупанти обстріляли вночі склад із гумдопомогою на Миколаївщині, згоріли тисячі тонн продуктів – голова обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ятьох поранено

ЄС вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк

Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

ОСТАННЄ

Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

На Харківщині задокументовано понад 50 руйнувань у результаті обстрілу за добу

SpaceX у п'ятницю здійснить нову спробу запуску своєї ракети з групою інтернет-супутників

Глава Пентагону: США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї

За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

ЄС вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк

Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

Зеленський: Перший результат візиту першої леді України до США – проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом

На засіданні ставки верховного головнокомандувача обговорили постачання новітніх озброєнь – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА