ЗСУ у четвер відбили ворожі атаки з боку Лисичанського НПЗ

Бійці Збройних сил України у четвер відбили ворожі атаки з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат і відійшов", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що ворог протягом четверга завдав два ракетні і два авіа удари, здійснив п'ять артобстрілів і ще два – із застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом вони хочуть зрушити наших бійців із укріплень і одночасно психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Де-не-де окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була можливість застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки", - наголосив глава ОВА, додавши, що біля цього населеного пункту постійно йдуть бої і росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.

Гайдай зазначив, що за минулу добу четверга окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може дістати.

"Росіяни кидають у бій усі резерви, йдуть у розвідку боєм, не шкодують безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "сім'ю" воюють: за "лнр", "днр" чи росію? Можливо, за нову "ладу" для батьків?", – зазначив голова ОВА.