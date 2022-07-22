Глава Пентагону: США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї

США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Держсекретар Остін подякував міністру (Крістін Ламбрехт – ІФ-У) за незмінну відданість Німеччині наданню критичного потенціалу Україні, зокрема її забезпечення системами MARS II MLRS. Він також подякував їй за зусилля Німеччини щодо проведення навчання українських сил у Німеччині. Вони домовилися залишатися у тісному контакті з цих питань", - сказано у повідомленні глави Пентагону у мікроблозі Твіттер.

Остін зазначив, що цінує можливість діалогу з колегою Ламбрехт щодо взаємної підтримки України Німеччиною та США.