Події

08:14 22.07.2022

Глава Пентагону: США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї

1 хв читати
Глава Пентагону: США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї

США та Німеччина продовжать тісно співпрацювати у питаннях надання Україні оборонної зброї, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Держсекретар Остін подякував міністру (Крістін Ламбрехт – ІФ-У) за незмінну відданість Німеччині наданню критичного потенціалу Україні, зокрема її забезпечення системами MARS II MLRS. Він також подякував їй за зусилля Німеччини щодо проведення навчання українських сил у Німеччині. Вони домовилися залишатися у тісному контакті з цих питань", - сказано у повідомленні глави Пентагону у мікроблозі Твіттер.

Остін зазначив, що цінує можливість діалогу з колегою Ламбрехт щодо взаємної підтримки України Німеччиною та США.

 

 

 

Теги: #сша #україна #зброя #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 22.07.2022
SpaceX у п'ятницю здійснить нову спробу запуску своєї ракети з групою інтернет-супутників

SpaceX у п'ятницю здійснить нову спробу запуску своєї ракети з групою інтернет-супутників

07:11 22.07.2022
Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

07:10 22.07.2022
На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

07:08 22.07.2022
Зеленський: Перший результат візиту першої леді України до США – проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом

Зеленський: Перший результат візиту першої леді України до США – проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом

07:07 22.07.2022
На засіданні ставки верховного головнокомандувача обговорили постачання новітніх озброєнь – Зеленський

На засіданні ставки верховного головнокомандувача обговорили постачання новітніх озброєнь – Зеленський

21:09 21.07.2022
У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

21:00 21.07.2022
Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

20:08 21.07.2022
Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

19:59 21.07.2022
Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

19:33 21.07.2022
Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗС України та продовження демократичних реформ

Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗС України та продовження демократичних реформ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ять поранено

ЄС вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк

Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

Зеленський: Перший результат візиту першої леді України до США – проєкт резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом

ОСТАННЄ

Окупанти у п'ятницю вранці обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині

Майже 100 млрд грн складає сума завданих екосистемі України збитків у результаті лісових пожеж на Луганщині

За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

Ворог зосереджує зусилля на Донецькому та Бахмутському напрямках, систематично обстрілює позиції ЗС України вздовж лінії зіткнення

Кількість загиблих у результаті ворожого обстрілу ринку в Харкові зросла до чотирьох людей

У результаті нічних ракетних атак Нікополя одна людина загинула, дев’ять поранено

Окупанти знову обстріляли з РСЗВ Нікополь Дніпропетровської області

ЄС вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк

Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

22 липня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА