Події

08:11 22.07.2022

За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

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За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

За добу четверга, 21 липня, у зоні Оперативного командування "Південь" знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць військової техніки та два БПЛА противника.

"Підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотні розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати перевіряються", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. "Після понесених втрат особовий склад 34-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій", - зазначили у командуванні.

Водночас, українські бомбардувальники та літаки штурмової авіації протягом четверга завдали 8 ударів по ворожих позиціях та запасах. Зокрема літаками відпрацьовано 5 ударів, а вертолітними парами – 3.

Також вражені 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцях скупчення ворожого особового складу у Миколаївській області.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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