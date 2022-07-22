ЄС вніс до санкційних списків щодо Росії 57 фізосіб і структур, до них потрапили Собянін і Чемезов, а також Сбербанк

Під нові антиросійські санкції Брюсселя потрапили 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема мер Москви Сергій Собянін та голова "Ростеху" Сергій Чемезов, ідеться у публікації в Офіційному журналі ЄС.

До санкційних списків внесли також акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова.

Крім того, під санкції потрапив Сбербанк та ще вісім організацій.

Заходи торкнулися й інших російських політиків, співробітників спецслужб і воєначальників. Зокрема це перший заступник директора ФСБ Росії Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ - головнокомандувач військ національної гвардії РФ Віктор Стригунов, губернатор Кемеровської області Сергій Цивильов, повноважний представник президента Російської Федерації в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Під санкції потрапили бізнесмен Андрій Козіцин, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, перший заступник голови уряду РФ Андрій Білоусов, військові та командувачі Росгвардії. Крім того, обмежувальні заходи запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів.

Серед організацій, крім Сбербанку, під санкціями опинилися група компаній ФОРСС, що працює на суднобудівних ринках, підприємство ракетно-космічної галузі АТ Науково-виробниче об'єднання "Квант", Стивідорна компанія Авліта. Також у списки санкцій потрапили Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух, організація, що займається популяризацією російської мови та культури Фонд "Руський мир", Фонд підтримки публічної дипломатії імені А.М. Горчакова, мотоклуб "Нічні вовки".

У публікації Офіційного журналу ЄС зазначається, що до фізичних осіб та юросіб, що потрапили до санкційних списків, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів.

При цьому раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних дипломатів ЄС повідомило, що влада Євросоюзу відмовилася від пропозиції ввести санкції проти російської "Корпорації ВСМПО-АВІСМА", що виробляє титан, побоюючись можливих заходів у відповідь РФ.

"ЄС в останню хвилину заблокував пропозицію щодо впровадження санкцій проти металургійного гіганта "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", заявили дипломати ЄС. Перед цим Франція та інші держави були проти санкцій через побоювання заборони Росії на експорт титану в ЄС", - написала газета.

The Wall Street Journal нагадала, що ця фірма є найважливішим постачальником титану для Airbus SE – найбільшої у світі авіабудівної компанії.