На засіданні ставки верховного головнокомандувача обговорили постачання новітніх озброєнь – Зеленський

На засіданні ставки верховного головнокомандувача України було обговорено питання постачання в країну новітніх озброєнь, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання ставки верховного головнокомандувача… Обговорили поточну ситуацію на передовій та навколо України, визначили завдання щодо деяких тактичних напрямків для посилення наших позицій та предметно опрацювали питання щодо постачань новітнього озброєння в наші війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у четвер.

За його словами, учасники засідання погодилися, що Україна має суттєвий потенціал для просування військових сил на фронті та для заподіяння окупантам відчутних втрат.

На засіданні ставки було заслухано звіти керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. З передової підключився до засідання також головнокомандувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.