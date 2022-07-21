Події

21:22 21.07.2022

Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

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Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у четвер, що на початку наступного тижня проведе ґрунтовну нараду щодо підготовки до паризької Олімпіади 2024 року.

"Треба вирішити багато завдань", - сказав Макрон телеканалу France 2 під час своєї поїздки до департаменту Верхні Піренеї, де він спостерігав за велогонкою "Тур де Франс".

Президент повідомив, що збере представників різних державних служб, щоб підбити проміжний підсумок виконаної роботи. При цьому він вважає, що Франція забезпечує добрий рівень підготовки.

За його словами, він має намір детально обговорити всі практичні питання: "доступи на майданчики, продаж квитків, завдання, пов'язані з підготовкою французьких спортсменів, умови для всіх делегацій, безпеку, організацію та завершення робіт".

Він має намір запросити міністрів, оскільки "серед них є кілька нових, і важливо, щоб вони працювали в тонусі", а також представників державних служб: "префектів, тих, хто відповідає за безпеку, технічні команди".

Макрон додав, що проведе ще одну таку етапну нараду із представниками виборної влади після відпускного сезону. Він пояснив: "Це стосується багатьох - Парижа, метрополії загалом, регіонів. Олімпійські ігри торкнуться всіх територій Франції: це і Марсель, і Французька Полінезія".

Наголошуючи на гарному рівні підготовчих робіт, президент зазначив: "Ми знаємо, що треба посилити, знаємо точки, де все потрібно убезпечити".

"Тепер це гонка проти часу, і вона командна", - сказав Макрон.

 

 

Теги: #олімпіада #франція #підготовка #макрон

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