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21:09 21.07.2022

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

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У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

У п'ятницю, 22 липня, відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору" за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша, повідомляє турецьке агентство Anadolu Agency.

"Завтра о 16:30 у Стамбулі за участю президента Ердогана, генсека ООН Гутерреша, Росії та України відбудеться підписання документа щодо "зернового коридору", - повідомляє агентство у своєму твіттері.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

У ЗМІ з посиланням на представника генсека ООН з'явилася інформація про те, що чотиристороння зустріч за участю Росії, ООН, Туреччини та України, можливо, відбудеться у п'ятницю, 22 липня.

У Кремлі адресували до Міноборони РФ питання, пов'язане з датою чотиристоронньої зустрічі щодо зерна у Стамбулі.

 

 

 

Теги: #зерно #оон #україна #туреччина

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