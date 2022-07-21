У центрі Миколаєва ударною хвилею та уламками пошкоджено 13 житлових будинків

13 житлових будинків у центрі Миколаєва вночі отримали пошкодження від ударної хвилі та уламків, вибито понад 60 вікон, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі отримали пошкодження від ударної хвилі та уламків. У них вибито понад 60 вікон. У 7 будинках пошкоджено шиферну покрівлю. Співробітники адміністрації району зафіксували пошкодження. Жителям, які звернулися за допомогою, видали плівку та брезент", – написав він у телеграм-каналі.