Події

19:46 21.07.2022

У центрі Миколаєва ударною хвилею та уламками пошкоджено 13 житлових будинків

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У центрі Миколаєва ударною хвилею та уламками пошкоджено 13 житлових будинків

13 житлових будинків у центрі Миколаєва вночі отримали пошкодження від ударної хвилі та уламків, вибито понад 60 вікон, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі отримали пошкодження від ударної хвилі та уламків. У них вибито понад 60 вікон. У 7 будинках пошкоджено шиферну покрівлю. Співробітники адміністрації району зафіксували пошкодження. Жителям, які звернулися за допомогою, видали плівку та брезент", – написав він у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #миколаїв #пошкодження

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