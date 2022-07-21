Події

19:33 21.07.2022

Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗС України та продовження демократичних реформ

1 хв читати
Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗС України та продовження демократичних реформ

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко провів зустріч із Послом США в Україні Бріджит Брінк, вони обговорили підтримку української армії та продовження демократичних реформ.

"Чудова розмова з новим послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Професійна, вдумлива, насичена і стратегічна. Такою, якою вона має бути між справжніми друзями та союзниками", – написав Порошенко у фейсбуці.

Він додав, що повністю поділяє підхід посла про те, що демократична, суверенна та незалежна Україна належить до інтересів США.

"Разом ми точно і вистоїмо, і обов'язково переможемо", – переконаний Порошенко.

"Багато хто говорив про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії "Європейська солідарність": від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, та багато іншого", – зазначив лідер партії.

Порошенко наголосив, що був вражений відданістю посла Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, а й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства прав та свобод ЗМІ.

"Домовилися про подальшу співпрацю та комунікацію на користь зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтона", – резюмував Порошенко.

 

 

Теги: #сша #посол #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 21.07.2022
Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

18:27 21.07.2022
Єрмак та Залужний провели чергову телефонну розмову з представниками політичного та військового керівництва США

Єрмак та Залужний провели чергову телефонну розмову з представниками політичного та військового керівництва США

08:44 21.07.2022
Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

07:31 21.07.2022
Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

07:20 21.07.2022
Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

06:55 21.07.2022
Ключовою у виступі першої леді України у Конгресі США була тема ППО

Ключовою у виступі першої леді України у Конгресі США була тема ППО

22:04 20.07.2022
Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

21:27 20.07.2022
Американські РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км

Американські РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км

19:05 20.07.2022
Головком ЗСУ Залужний обговорив спільну роботу офіцерів на рівні штабів із командувачем ЗС США в Європі Каволі

Головком ЗСУ Залужний обговорив спільну роботу офіцерів на рівні штабів із командувачем ЗС США в Європі Каволі

16:31 20.07.2022
Контактна група формату "Рамштайн" і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки ЗСУ – міністр оборони США

Контактна група формату "Рамштайн" і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки ЗСУ – міністр оборони США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

Кожна одиниця зброї, яку надають Україні партнери, під пильним контролем

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Ніколи не відчував себе таким міцним, як зараз – Зеленський у відповідь на фейк про стан його здоров'я

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

ОСТАННЄ

Макрон обговорить із міністрами та держслужбами підготовку до Олімпіади-2024

У Стамбулі в п'ятницю за участю Ердогана та генсека ООН відбудеться підписання документів щодо "зернового коридору"

Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

Віталій Кличко отримав нагороду ім. Артура Еша за мужність

Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок убивці двох людей

Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Коста-Ріки

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5110 цивільних, ще 6752 поранені

У центрі Миколаєва ударною хвилею та уламками пошкоджено 13 житлових будинків

У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

Рішенням президента Італії парламент країни розпущено, дострокові вибори відбудуться протягом 70 днів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА