Події

18:27 21.07.2022

Єрмак та Залужний провели чергову телефонну розмову з представниками політичного та військового керівництва США

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Єрмак та Залужний провели чергову телефонну розмову з представниками політичного та військового керівництва США

У межах постійного діалогу керівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби України для відсічі російському вторгненню.

Андрій Єрмак розповів, що в офісі президента продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів України.

За його словами, також ухвалено рішення про створення в країні єдиного інформаційного хаба, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа, що дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.

Єрмак та Залужний висловили подяку Саллівану та Міллі за потужну підтримку України щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності.

Теги: #сша #єрмак #залужний

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