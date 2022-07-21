У Раді готують зміни до регламенту роботи парламенту

Перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко запропонував створити підгрупи в межах робочої групи з підготовки пропозицій щодо змін законодавства у сфері парламентського права та реалізації рекомендацій місії Пета Кокса.

"Коли ми матимемо декілька підгруп, ми зможемо паралельно працювати над декількома темами. До цієї роботи потрібно залучити експертів, які допоможуть сформувати концепцію, а потім і фінальний текст оновленого Регламенту та відповідних змін до законів: "Про статус народного депутата", "Про комітети Верховної Ради України" тощо", - сказав Корнієнко на засіданні робочої групи.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, учасникам засідання запропонували працювати у підгрупах до вересня, щоб до листопада підготувати зміни до законодавства.

Як повідомлялося, Кокс очолював місію Європарламенту щодо оцінки потреб Верховної Ради.