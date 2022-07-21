Байден заразився COVID-19

Президент США Джо Байден у четвер отримав позитивний результат тестування на коронавірус COVID-19, він розпочав лікування та продовжить виконувати обов'язки зі своєї резиденції, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний результат тестування на COVID-19. Він... має дуже легкі симптоми захворювання. Він почав приймати Paxlovid (таблетки проти коронавірусу від компанії Pfizer - ІФ)", - йдеться у заяві Білого дому.

За словами речниці, президент США піде на ізоляцію і продовжить виконувати свої обов'язки дистанційно й повним обсягом. Він візьме участь у всіх запланованих зустрічах телефоном або через відеозв'язок.