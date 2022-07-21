До початку офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів України - голова ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що лише 23% освітніх закладів України готові до відновлення навчання в офлайн-форматі.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, відповідну заяву Крук зробив під час наради за участю прем'єр-міністра щодо стану укриттів у навчальних закладах.

"Станом на сьогодні лише 11% навчальних закладів мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях", - зазначив Крук.

Він уточнив, що, "зважаючи на реалії, до початку офлайн-навчання на сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни".