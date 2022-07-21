Події

12:14 21.07.2022

Без надання альтернативного житла переселенців не виселятимуть із закладів освіти та студентських гуртожитків - Шкарлет

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Без надання альтернативного житла переселенців не виселятимуть із закладів освіти та студентських гуртожитків - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що без надання альтернативного житла внутрішньо переміщених осіб не виселятимуть із закладів освіти та студентських гуртожитків.

"Ніякого виселення в нікуди, просто забрали речі і вийшли, не буде. Буде переформатування, переміщення цих осіб, усі люди залишаться з житлом… Просто так людей на вулицю ніхто не вижене", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в четвер удень.

Він також зазначив, що якщо буде необхідність залишити переселенців у закладі освіти, то відбуватиметься локалізація місця проживання з вивільненням місць для проживання студентів.

Міністр повідомив, що детальніше про вирішення цього питання буде відомо ближче до 20 серпня.

Теги: #нерухомість #шкарлет

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