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10:43 21.07.2022

Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

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Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

Російські окупанти в четвер уранці обстріляли Центральний ринок Бахмута, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, унаслідок чого відбулося загоряння кількох торговельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Пожежу локалізовано і повністю ліквідовано.

"Від ДСНС було залучено 27 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки", - підсумували в Держслужбі.

Теги: #війна #дснс #обстріл #бахмут

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