Події

10:37 21.07.2022

У Харкові щонайменше 17 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу - Синєгубов

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У Харкові щонайменше 17 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу - Синєгубов

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова в четвер уранці поранено щонайменше 17 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання в однин із медзакладів, є поранені.

 

Теги: #харков #обстріл #поранені

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