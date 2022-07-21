У Харкові щонайменше 17 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу - Синєгубов

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова в четвер уранці поранено щонайменше 17 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання в однин із медзакладів, є поранені.