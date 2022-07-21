Під завалами зруйнованої внаслідок обстрілу школи у Краматорську можуть бути люди – ДСНС

Рятувальники почали розбирати завали частково зруйнованої внаслідок обстрілів з боку російських окупантів школи у м. Краматорську Донецької області в четвер уранці, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні зранку краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста. Після прибуття на місце виклику встановлено, що внаслідок обстрілу зруйновано середню частину 3-поверхової будівлі школи, під завалом можуть перебувати люди", - повідомляється у телеграмі ДСНС у четвер.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього, завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута Донецької області.