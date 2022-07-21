Події

08:29 21.07.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, 681 дитина поранена

2 хв читати
У результаті агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, 681 дитина поранена

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, понад 681 дитину було поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 липня 2022 року понад 1039 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 358 дітей загинули і понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

20 липня в результаті масового обстрілу окупантами м. Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня в результаті артилерійського обстрілу агресором с. Іванівка Ізюмського району Харківської області зазнала поранення 16-річна дівчинка.

Моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua було встановлено, що внаслідок обстрілів окупантами житлових кварталів м. Маріуполя Донецької області у період з 24 лютого до 29 березня загинули четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів ЗС РФ пошкоджено 2185 навчальних закладів, 221 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 21.07.2022
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, 11 поранено - Синєгубов

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, 11 поранено - Синєгубов

08:20 21.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще п’ятеро – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще п’ятеро – поранено

07:37 21.07.2022
Троє людей отримали несумісні з життям поранення під час традиційних забігів від биків в Іспанії

Троє людей отримали несумісні з життям поранення під час традиційних забігів від биків в Іспанії

07:02 21.07.2022
Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

21:06 20.07.2022
Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

20:23 20.07.2022
Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

18:19 20.07.2022
Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

15:48 20.07.2022
Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще 4 РСЗВ HIMARS - Остін

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще 4 РСЗВ HIMARS - Остін

14:47 20.07.2022
Унаслідок збройної агресії РФ на Харківщині 48 дітей убито, 151 дитину поранено - прокуратура

Унаслідок збройної агресії РФ на Харківщині 48 дітей убито, 151 дитину поранено - прокуратура

14:29 20.07.2022
Зеленський: Я не підтримую нейтральну позицію президента Бразилії у війні Росії проти України, нам потрібна підтримка

Зеленський: Я не підтримую нейтральну позицію президента Бразилії у війні Росії проти України, нам потрібна підтримка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

ЗС України відбили ворожий штурм під час спроби захоплення території Вуглегірської ТЕС

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи у місті

Росія використовує газ для своїх санкцій проти кожної європейської сім'ї

ОСТАННЄ

ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 32 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 8 ворожих боєприпасів

Минулої доби агресор завдав два ракетні удари, здійснив чотири артилерійські атаки, п’ять разів обстріляв із мінометів Луганську область

Окупанти зруйнували дві школи на Донеччині, обстріляли центральну частину Бахмута

На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

Прем'єр Італії Драгі планує у четвер знову подати у відставку

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА