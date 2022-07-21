Події

07:53 21.07.2022

На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

1 хв читати
На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову і населеним пунктам області, серед яких Дергачі, Золочів, Довжик, П'ятницьке, Піщане, Стара Гнилиця, Велика Бабка, Балаклія, Кочеток.

"У результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено багатоповерхівку, приміщення фітнес-клубу, приватні будинки громадян, господарські будівлі, звалище, знищено два поля врожаю пшениці загальною площею 60 га. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів руйнувань й інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин для виявлення правопорушень. Зокрема, було задокументовано 4 факти перевезення наркотиків. Речові докази вилучено, триває перевірка.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 21.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще п’ятеро – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще п’ятеро – поранено

08:09 21.07.2022
Окупанти зруйнували дві школи на Донеччині, обстріляли центральну частину Бахмута

Окупанти зруйнували дві школи на Донеччині, обстріляли центральну частину Бахмута

07:04 21.07.2022
Унаслідок обстрілів Сумщини поранено одну особу

Унаслідок обстрілів Сумщини поранено одну особу

07:03 21.07.2022
Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

12:56 20.07.2022
Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

08:23 20.07.2022
Харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів за добу, піротехніки ліквідували 16 ворожих боєприпасів

Харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів за добу, піротехніки ліквідували 16 ворожих боєприпасів

08:17 20.07.2022
Минулої доби в результаті обстрілів загинули п’ять жителів Донецької області, шістнадцять людей поранено

Минулої доби в результаті обстрілів загинули п’ять жителів Донецької області, шістнадцять людей поранено

07:00 20.07.2022
За добу окупанти здійснили 9 обстрілів тергромад на Сумщині, дві людини травмовані

За добу окупанти здійснили 9 обстрілів тергромад на Сумщині, дві людини травмовані

10:50 19.07.2022
Окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську ОТГ Сумщини, є постраждалий – голова облдержадміністрації

Окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську ОТГ Сумщини, є постраждалий – голова облдержадміністрації

08:24 19.07.2022
Окупанти вбили одного цивільного у вівторок в Авдіївці

Окупанти вбили одного цивільного у вівторок в Авдіївці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

У результаті агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, 681 дитина поранена

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

ЗС України відбили ворожий штурм під час спроби захоплення території Вуглегірської ТЕС

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи у місті

ОСТАННЄ

ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, 11 поранено - Синєгубов

Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

У результаті агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, 681 дитина поранена

За добу харківські рятувальники здійснили 32 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 8 ворожих боєприпасів

Минулої доби агресор завдав два ракетні удари, здійснив чотири артилерійські атаки, п’ять разів обстріляв із мінометів Луганську область

Прем'єр Італії Драгі планує у четвер знову подати у відставку

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА