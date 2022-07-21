На Харківщині поліція задокументувала понад 20 руйнувань об'єктів за добу

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову і населеним пунктам області, серед яких Дергачі, Золочів, Довжик, П'ятницьке, Піщане, Стара Гнилиця, Велика Бабка, Балаклія, Кочеток.

"У результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено багатоповерхівку, приміщення фітнес-клубу, приватні будинки громадян, господарські будівлі, звалище, знищено два поля врожаю пшениці загальною площею 60 га. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів руйнувань й інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів та пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин для виявлення правопорушень. Зокрема, було задокументовано 4 факти перевезення наркотиків. Речові докази вилучено, триває перевірка.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.