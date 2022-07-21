Прем'єр Італії Драгі планує у четвер знову подати у відставку

Прем'єр Італії Маріо Драгі має намір у четвер повідомити про рішення подати у відставку, повідомляє газета Il Sole 24 Ore із посиланням на джерела в парламенті.

За інформацією видання, Драгі оголосить про це рішення у четвер вранці на початку засідання членів Палати депутатів. Після цього він планує попрямувати до президента Італії та подати йому прохання про відставку.

На такий крок прем'єр піде після складного для його уряду голосування в сенаті, що відбулося в середу ввечері. Сенатори, з одного боку, підтримали резолюцію про довіру до Ради міністрів, а з іншого - стало зрозуміло, що коаліції, яка об'єднує провідні партії Італії, по суті більше немає.

За резолюцію проголосували 95 сенаторів, 35 виступили проти. Проте членами сенату Італії нині є 321 сенатор. Перед голосуванням праві партії "Ліга" та "Вперед, Італіє", а також популістський "Рух п'ять зірок" заявили, що не братимуть участі в голосуванні, оскільки не вважають реальним продовження роботи уряду в його нинішньому складі. Це найбільші партії, представлені в сенаті. Без їхньої підтримки, як зазначають римські ЗМІ, у Драги не може бути більшості в парламенті.

Питання довіри уряду розгляне нижня палата парламенту. Драгі має намір офіційно повідомити рішення залишити посаду прем'єра.

Минулого тижня глава уряду вже спробував піти зі своєї посади, проте тоді президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв відставку і попросив Драгі з'ясувати в парламенті, чи може його уряд розраховувати на стабільну більшість.

Питання про подальше перебування Драги при владі стало актуальним після того, як 14 липня "Рух п'ять зірок", що входить до його коаліції, відмовився брати участь у голосуванні в сенаті за пропозицією про виділення приблизно 23 млрд євро на допомогу громадянам і компаніям, які страждають від інфляції. У цій партії загалом не заперечують проти такої допомоги, проте вважають неприйнятними деякі із запропонованих заходів.

Драгі навіть без "Руху п'ять зірок" мав підтримку більшості в обох палатах парламенту Італії. Однак він прийшов до влади у 2021 році на чолі коаліції, яка включала усі основні партії. Тоді в Італії пішли на такий крок, щоб покласти край політичній кризі і не проводити позачергових виборів у розпал пандемії COVID-19. Європейські ЗМІ зазначали, що, на думку Драгі, якщо хтось із учасників коаліції піде в опозицію, то він не зможе обіймати посаду прем'єра: адже спочатку він обіцяв працювати з усіма найбільшими партіями Італії і не вплутуватися в політичні протистояння. Сам прем'єр – безпартійний.

Ситуація ускладнюється й італійськими політичними реаліями. Опитування свідчать про зростання підтримки у виборців правих партій. Тому спостерігачі не виключають, що цим партіям може бути вигідним падіння уряду Драгі та проведення дострокових виборів до парламенту.

При цьому дві праві партії - "Ліга Півночі" та "Вперед, Італіє" - входять до складу правлячої коаліції. Вони не заявляли, що більше не підтримуватимуть Драгі, але при цьому ясно давали зрозуміти, що не хочуть, щоб у коаліції залишався "Рух п'ять зірок".

"Рух п'ять зірок", який не вважає себе ні лівим, ні правим, навпаки, зараз непопулярний в Італії. Деякі експерти вважають, що лідер цієї партії Джузеппе Конте пішов на конфлікт із Драгі, сподіваючись привернути до себе увагу та повернути колишню популярність. В останні тижні Конте нерідко критикував уряд Італії, після чого у ЗМІ і почали міркувати про те, чи утримається Драгі на посаді прем'єра.