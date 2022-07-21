Події

07:37 21.07.2022

Троє людей отримали несумісні з життям поранення під час традиційних забігів від биків в Іспанії

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Три людини померли за останню добу від ран, отриманих під час традиційних забігів від биків на святах в автономній спільноті Валенсія на південному заході Іспанії, повідомляє в середу телерадіокомпанія РТВЕ.

За її даними, серед жертв - двоє іспанців віком 50 та 56 років, і один 60-річний французький турист. Вони отримали несумісні із життям травми, коли бики вдарили їх рогами.

Традиційні забіги биків відбуваються у різних місцях в Іспанії у літній період, коли місцеві жителі відзначають свята святих-покровителів того чи іншого населеного пункту. Найвідоміше з них - свято Сан-Фермін, яке проходить у місті Памплона на півночі країни з 6 до 14 липня.

Теги: #жертви #свято #іспанія

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