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21:02 20.07.2022

Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги

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Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги

Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми розуміємо терміновість. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти і посилити імпульс пожертв, і це містить багато нових оголошень, зроблених сьогодні вранці. Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати надання критично необхідних систем і боєприпасів", - сказав Остін на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України у середу.

Міністр зазначив, що країни, серед яких Чехія, Польща та Британія, працюють із вітчизняною промисловою базою, щоб знайти способи допомогти Україні ще швидше.

"Інші країни, такі як балтійські та австралійські союзники, продовжують щедро віддавати предмети із власних запасів", - зазначив Остін.

Він додав, що Польща пожертвувала Україні військове обладнання на понад 1,7 млрд доларів.

 

 

Теги: #допомога #зброя #союзники

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