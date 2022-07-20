На облаштування шкільних укриттів у Львові направили 48,5 млн грн

48,5 млн грн виділили з міського бюджету Львова на облаштування укриттів у школах міста, повідомив у середу на брифінгу директор департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Євген Бойко.

"Станом на сьогодні з міського бюджету на такі роботи (облаштування укриттів -ІФ-У) направлено 48,5 млн грн", - сказав Бойко.

Він також повідомив, що 84% шкіл Львова мають укриття, а решта 16% користуватиметься укриттями, розташованими поблизу.

Також Бойко повідомив, що після кількох скарг на вимагання грошей від батьків на облаштування укриттів, влада міста розпочала службову перевірку.

При цьому Бойко не відповів на запитання журналіста, скільки таких скарг загалом надійшло, але наголосив, що якщо хтось із батьків зіткнеться з такими фактами, то йому слід негайно звертатися до міської влади.

За словами чиновника, остаточне рішення щодо формату навчання ухвалюватимуть наприкінці серпня. "Однозначно, ніхто під бомбами дітей до школи не водитиме", - наголосив Бойко.