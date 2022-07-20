У Запорізькій області на міні підірвався комбайн: постраждали двоє працівників, горіло поле

У Запорізькій області вибухнув комбайн, який наїхав на міну: постраждали двоє комбайнерів, горіло поле, повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За інформацією запорізьких рятувальників, у с. Новопавлівка Пологівського району (Запорізька область) під час польових робіт комбайн наїхав на протитанкову міну, в результаті чого стався вибух. Постраждали водій комбайна та його помічник. Вони госпіталізовані із травмами.

У ДСНС також повідомляють, що в результаті вибуху на полі виникла пожежа на площі близько 50 кв. Пожежникам вдалося вибрати ефективну тактику ліквідації пожежі: їм удалося врятувати 20 га посівів.

Загалом минулої доби запорізьким рятувальникам вдалося ліквідувати 4 пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Поля пшениці загальною площею 50 га горіли у Василівському, Пологівському та Запорізькому районах, а у сел. Тернувате Запорізького району ліквідовано пожежу на елеваторі.