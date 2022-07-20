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16:36 20.07.2022

Російські окупанти продовжують красти українське зерно - ГУР

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Російські окупанти продовжують красти українське зерно - ГУР

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українське зерно, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден - російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Втім, ліванська влада заборонила їх розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус", - повідомляє ГУР МОУ у своєму телеграм-каналі.

Згідно з інформацією розвідників, надалі із сирійської території українське зерно планують доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Російські окупанти також намагаються відновити роботу морського порту у Маріуполі.

"Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - зазначається у повідомленні.

 

Теги: #зерно #гур_міноборони

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