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13:38 20.07.2022

Єрмак обговорив зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну

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Єрмак обговорив зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив телефоном зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну, повідомляє пресслужба глави держави.

"Наявність достатньої кількості ефективної зброї та боєприпасів дасть Україні змогу пришвидшити успішне звільнення наших людей і територій, допоможе зберегти величезну кількість життів", - заявив Єрмак під час телефонної розмови.

Він також поінформував сенатора про поточну ситуацію на фронті та ефективність застосування ЗСУ американської зброї і розповів співрозмовнику про роботу міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола щодо рекомендацій урядам держав – союзників України для посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, Єрмак наголосив на важливості визнання Росії державою – спонсором тероризму і висловив сподівання, що відповідна резолюція отримає потужну підтримку під час голосування в Сенаті США.

Глава ОП висловив подяку Сполученим Штатам Америки за життєво необхідну для України двопартійну підтримку.

Теги: #сша #єрмак

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