Події

08:23 20.07.2022

Харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів за добу, піротехніки ліквідували 16 ворожих боєприпасів

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Харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів за добу, піротехніки ліквідували 16 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 16 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (2), Ізюмському (2) та Харківському (3) районах області. Горіли житлові будинки, господарські будівлі та поля пшениці", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 13:28 в результаті ворожих обстрілів спалахнув житловий будинок у Харківському районі області. Горіли дерев'яні елементи споруди на площі 80 кв. На місці пожежі працювали 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. У результаті обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні Харкова.

Протягом доби рятувальники також двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, тричі – на допомогу населенню та 4 рази – на допомогу працівникам ЖКГ.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #україна #харківська_область #обстріли

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