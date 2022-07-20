Угорські депутати ухвалили резолюцію з пропозиціями обмежити повноваження Європарламенту

Парламент Угорщини у вівторок ухвалив резолюцію, згідно з якою дії Європарламенту призвели до кризи з демократією в Європі, і її владу слід обмежити, повідомляє Associated Press (AP).

"Європейську демократію треба вивести з глухого кута, в який її направив Європарламент. ЄС потрібно змінитися, тому що він не готовий до викликів сучасності", - цитує AP витримки з резолюції.

Документ, ухвалений панівною в Угорщині коаліцією, рекомендує надати парламентам країн-членів ЄС право вето щодо будь-якого законодавства, яке пропонується на рівні Євросоюзу. Також у резолюції йдеться, що членів Європарламенту слід не обирати як зараз, а призначати самі парламенти країн ЄС.

Крім того, згідно з резолюцією, законодавчі збори та уряди окремих країн блоку повинні мати право ініціювати на рівні всього ЄС законодавчі процедури.

Також угорські депутати вважають за необхідне запровадити заборону на подальші фінансові запозичення ЄС, обмежити на юридичному рівні ступінь інтеграції країн до структури ЄС, закріпити в документах поняття "християнських коренів і культури" як основу для європейської інтеграції.

AP зазначає, що резолюцію ухвалили у той час як Брюссель продовжує блокувати виділення Угорщині фінансових коштів із фондів відновлення економіки після пандемії COVID-19, оскільки, на думку влади ЄС, Будапешт не підтримує достатньою мірою верховенство права і не вжив суттєвих заходів щодо боротьби з корупцією. Однак, пояснює агентство, на тлі найвищого за 25 років рівня інфляції в країні угорська влада в останні тижні стала менш жорстко реагувати на вимоги Брюсселя.