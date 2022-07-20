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07:52 20.07.2022

Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

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Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

Дружина президента України Олена Зеленська отримала у Меморіальному фонді жертв комунізму у Вашингтоні Премію дисидента з прав людини адресовану всьому українському народу.

"Мала честь отримати в Меморіалі жертвам комунізму у Вашингтоні премію Dissident Human RightsAward, присуджену всьому українському народові. Вперше за роки існування премію для борців за права людини і свободу вручили цілій нації за хоробрий опір російському агресорові", - написала Зеленська в твіттері вранці в середу.

"Система, яка атакує вас, може називатися як завгодно. Але впізнати тоталітаризм нескладно: це завжди злість, насильство та знецінення людського життя. Сьогодні це і є Росія. Найтемніше минуле може легко повернутися – і саме з цим бореться сьогодні народ України", – додала Зеленська.

Як повідомлялося, перша леді України з 18 липня з офіційним візитом перебуває у США.

 

 

 

Теги: #народ #премія #україна_сша

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