Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

Президент США Джозеф Байден позитивно охарактеризував зустріч із першою леді України Оленою Зеленською, порівнявши її із завзятістю та стійкістю України.

"Перша леді України Олена Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й країна, з якої вона родом", – написав Байден у твіттері в ніч проти середи.

Він додав, що був радий вітати Зеленську у своїй резиденції.

"Для нас із Джилл було честю вітати її сьогодні вдень у Білому домі", – сказано у повідомленні.