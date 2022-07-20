Події

07:44 20.07.2022

Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

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Байден: Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й Україна

Президент США Джозеф Байден позитивно охарактеризував зустріч із першою леді України Оленою Зеленською, порівнявши її із завзятістю та стійкістю України.

"Перша леді України Олена Зеленська уособлює ту ж завзятість і стійкість, що й країна, з якої вона родом", – написав Байден у твіттері в ніч проти середи.

Він додав, що був радий вітати Зеленську у своїй резиденції.

"Для нас із Джилл було честю вітати її сьогодні вдень у Білому домі", – сказано у повідомленні.

 

 

 

Теги: #сша #україна #візит #зеленська

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