Події

07:21 20.07.2022

За добу знищено не менше 41 окупанта, 12 одиниць наземної та повітряної техніки, а також польовий артилерійський склад

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За добу знищено не менше 41 окупанта, 12 одиниць наземної та повітряної техніки, а також польовий артилерійський склад

Минулої доби в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" підтверджено знищення 41 окупанта, 10 одиниць техніки, літака, БПЛа та польового артилерійського складу. Втрати противника дорозвідуються, повідомили в ОК "Південь".

"На початку дня ворог посилив обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і з використанням авіації. Як і напередодні, продовжував обстріли Нікополя. Двадцятьма реактивними снарядами було атаковано портову інфраструктуру і узбережжя. Втрат немає. Два реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" випущено ворогом по Великій Костромці. Пошкоджено декілька цивільних будівель та лінія електропостачання. Людських втрат немає", – йдеться у зведенні на фейсбуці у ніч проти середи.

Українськими військовими парою крилатих штурмовиків по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки нанесено ракетний удар, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

Крім того, реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв Брезнегувате. Зруйновано два та пошкоджено п’ять приватних будинків. Людських втрат нема. Трохи згодом атаку повторив ворожий винищувач, який випустив по Березнегуватому п’ять ракет повітряного базування. Ворог бив в район переправи та по сільськогосподарських угіддях. Без втрат.

Артилерією 152 калібру з тимчасово окупованої Херсонщини знову били по Миколаєву, снаряди влучили в район консервного заводу. Також обстріляне Галицинове, де влучення сталося у полі на околиці. Без втрат.

"Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу “повітря - повітря”. Наших втрат нема. А ось у сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини", – наголосили у зведенні.

У районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалася завдати ураження. Без втрат.

У відповідь нашими вертолітними парами атаковано скупчення озброєння й техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Як результат – частково знищено мінометну батарею.

Пара штурмовиків і бомбардувальник ПС ЗСУ активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніці та складом боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" поблизу Давидова Брода та Тернових Под.

"Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються", – повідомили в ОК.

Також під час виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань завдано ураження по кільком командним пунктам, станціям управління та базам логістичного забезпечення ворога.

Згідно з підтвердженими даними, втрати противника зараз складають: 41 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" та 1 "Гвоздика", 1 автомобіль зв'язку та 2 звичайних авто, а також 1 польовий артилерійський склад у районі Брускінського.

По Одещині вночі ворог завдав ракетного удару із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, ймовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Корабельне угруповання ворожого флоту, що має ті самі завдання та склад, підтримує ступінь загрози ракетних ударів на позначці "високий".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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