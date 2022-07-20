Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, є загиблі

У вівторок увечері російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є поранені, повідомили у Запорізькій ОВА.

"Сьогодні ввечері ворог обстріляв із "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі", - повідомили у пресслужбі ОВА.

Згідно з оприлюдненою у фейсбуці інформацією, противник застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.