Події

07:05 20.07.2022

Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, є загиблі

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Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, є загиблі

У вівторок увечері російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є поранені, повідомили у Запорізькій ОВА.

"Сьогодні ввечері ворог обстріляв із "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі", - повідомили у пресслужбі ОВА.

Згідно з оприлюдненою у фейсбуці інформацією, противник застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

 

Теги: #обстріл #гуляйполе

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