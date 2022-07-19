Україна запрошує виробників зброї із країн-партнерів протестувати нове озброєння на полі бою - Резніков

Україна запрошує виробників зброї з країн-партнерів протестувати нове озброєння в Україні на полі бою з РФ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їх озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація", - сказав Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council, у вівторок.

За його словами, Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном.

"Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога", - зазначив Резніков.