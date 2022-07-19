Події

20:39 19.07.2022

У Слов'янську через російські обстріли зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох чоловіків

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У Слов'янську через російські обстріли зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох чоловіків

У Слов'янську в результаті російських обстрілів сталася пожежа легкового автомобіля, також зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох чоловіків, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. На місці працювали Слов'янські рятувальники. Наразі завершено аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів приватного житлового будинку. На місці події виявлено та вилучено з-під завалів тіла 2 чоловіків (анкетні дані встановлюються)", - сказано у повідомленні в фейсбуці.

Від Головного управління залучалося 9 фахівців особового складу, 2 одиниці техніки та 1 екскаватор.

Також у Слов'янську в результаті обстрілу сталася пожежа легкового автомобіля.

"Пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється", - додали у ДСНС.

Від Головного управління залучалося 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

 

 

 

Теги: #словянськ #обстріл #поранені

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