Події

20:06 19.07.2022

Резніков: Україні треба звільнити від РФ ще понад 2 500 маленьких сіл і міст

1 хв читати
Резніков: Україні треба звільнити від РФ ще понад 2 500 маленьких сіл і міст

Збройні сили України звільнили понад 1 тис. міст та сіл, треба звільнити від РФ ще понад 2 500 маленьких сіл і міст, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми вже звільнили понад 1 тис. міст і сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2 тис. 500 маленьких сіл та міст. Росію безперечно можна перемогти. Україна вже показала, як це може бути зроблено, і тепер все залежить від міри, до якої вільний світ готовий підтримувати нас. Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - сказав Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council, у вівторок.

Міністр наголосив, що РФ буде відкрита до серйозної розмови з Україною лише після того, як їй буде завдано поразки.

 

 

Теги: #війна #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 19.07.2022
У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

13:15 19.07.2022
Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні

Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні

12:53 19.07.2022
Колони з приблизно 1 тис. окупантів висунулися у бік Запоріжжя – радник мера Маріуполя

Колони з приблизно 1 тис. окупантів висунулися у бік Запоріжжя – радник мера Маріуполя

10:50 19.07.2022
Окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську ОТГ Сумщини, є постраждалий – голова облдержадміністрації

Окупанти обстріляли Білопільську та Краснопільську ОТГ Сумщини, є постраждалий – голова облдержадміністрації

10:45 19.07.2022
РФ випустила 7 ракет по селу на Одещині, 6 влучили в житлові будинки – ОК "Південь"

РФ випустила 7 ракет по селу на Одещині, 6 влучили в житлові будинки – ОК "Південь"

10:01 19.07.2022
За добу на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

09:27 19.07.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську – мер

Російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську – мер

09:23 19.07.2022
РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

08:40 19.07.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

17:23 18.07.2022
У МЗС України засуджують неправомірне поводження Росії з українськими військовополоненими

У МЗС України засуджують неправомірне поводження Росії з українськими військовополоненими

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

"Альфа-Груп" спростувала отримання Фрідманом та Авеном громадянства України

Окупанти заявили про позбавлення громадян України права власності на нерухомість в окупованому Маріуполі

У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться - МВС

Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

ОСТАННЄ

Із Донецької області до РФ незаконно вивезено 108 українських дітей, позбавлених батьківського піклування

Глава Генштабу ЗС Великої Британії відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів

Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

Україна запрошує виробників зброї із країн-партнерів протестувати нове озброєння на полі бою - Резніков

Режим припинення вогню з РФ може бути лише у разі зрозумілої архітектури безпеки для України - Резников

У Слов'янську через російські обстріли зруйновано приватний житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали тіла двох чоловіків

Ердоган на зустрічі з Путіним висловив надію на успіх переговорів щодо експорту українського зерна

Єрмак: Єдині переговори з РФ на сьогодні – про розблокування українських портів

Угорщина не заперечує проти транзиту зброї в Україну через свою територію - заступник глави МЗС

Автомобільне сполучення відновлено більш ніж у 700 населених пунктах, мобільний зв'язок поновили у 800, - Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА