Події

16:55 19.07.2022

Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

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Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"За дорученням президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.

Теги: #набу #доручення #шмигаль

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