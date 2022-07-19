Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"За дорученням президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.