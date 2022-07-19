Події

12:26 19.07.2022

Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

1 хв читати
Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

Спеціальні служби завершили обстеження всіх населених пунктів Київської області, які перебували під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини. Із початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонобезпечних предметів", - написав Кулеба у телеграм у вівторок уранці.

Водночас в області недослідженими ще залишаються майже 8 462 кв. км за межами населених пунктів, із них 2,6 тис. кв. км у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

"Аби завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми неодмінно це зробимо", - написав голова обладміністрації.

Кулеба закликав жителів області пам'ятати про небезпеку і не торкатися підозрілих предметів, а також повідомляти про знахідку до Служби порятунку.

 

Теги: #розмінування #київська_область #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 18.07.2022
Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

13:57 18.07.2022
Кулеба подякував ЄС за додаткові €500 млн військової допомоги та закликав підтримати Спеціальний трибунал із російської агресії проти України

Кулеба подякував ЄС за додаткові €500 млн військової допомоги та закликав підтримати Спеціальний трибунал із російської агресії проти України

09:00 15.07.2022
Біля Демидова відкрито рух транспорту по відновленому мосту

Біля Демидова відкрито рух транспорту по відновленому мосту

21:42 13.07.2022
На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

15:12 13.07.2022
На Київщині обстежено понад 28 тис. га та знешкоджено 154 тис. вибухонебезпечних предметів – заступник глави ОП

На Київщині обстежено понад 28 тис. га та знешкоджено 154 тис. вибухонебезпечних предметів – заступник глави ОП

14:36 13.07.2022
Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

14:30 13.07.2022
Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

12:49 13.07.2022
У Київській області розпочато збирання ранніх зернових - ОВА

У Київській області розпочато збирання ранніх зернових - ОВА

14:40 11.07.2022
Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

08:26 09.07.2022
На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні – радник голови Херсонської ОВА

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

Баканов: Ми займалися справами, а не піаром

ВР призначила Жолнович міністром соцполітики

ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

ОСТАННЄ

Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні – радник голови Херсонської ОВА

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

Колони з приблизно 1 тис. окупантів висунулися у бік Запоріжжя – радник мера Маріуполя

Мінкультури ініціює створення єдиної позиції України у світових техплатформах щодо протидії дезінформації та фейкам

Баканов: Ми займалися справами, а не піаром

ВР призначила Жолнович міністром соцполітики

ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

Зеленський змінив керівництво СБУ в 4 областях – указ

Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ, В РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА