Усі населені пункти Київщині обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів, на перевірку територій за їх межами підуть роки – голова обладміністрації

Спеціальні служби завершили обстеження всіх населених пунктів Київської області, які перебували під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини. Із початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонобезпечних предметів", - написав Кулеба у телеграм у вівторок уранці.

Водночас в області недослідженими ще залишаються майже 8 462 кв. км за межами населених пунктів, із них 2,6 тис. кв. км у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

"Аби завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми неодмінно це зробимо", - написав голова обладміністрації.

Кулеба закликав жителів області пам'ятати про небезпеку і не торкатися підозрілих предметів, а також повідомляти про знахідку до Служби порятунку.