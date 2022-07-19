У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

Станом на 19 липня офіційна кількість дітей, які загинули через збройну агресію РФ в Україні, знову не змінилася – 353, але значно зросла кількість поранених – 676, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1019 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 353. Зросла кількість поранених - понад 676", - сказано в повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

У ніч на 19 липня в результаті ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області отримали поранення шестеро людей, серед яких 5-місячна дитина.

Під час фіксації злочинів, вчинених у Запорізькій області, стало відомо про поранення дев'яти дітей віком від 4 до 16 років у результаті обстрілу цивільних об'єктів окупантами.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.