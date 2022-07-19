Події

08:06 19.07.2022

За добу знищено 65 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

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За добу знищено 65 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Минулої доби українські військовослужбовці знищили 65 окупантів, 11 одиниць техніки, комплексний апаратний зв'язок і два склади боєприпасів.

"Ракетним вогнем та артилерією "відмінусовано" 65 рашистів, комплексний апаратний зв'язок "Редут-2УС", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - сказано в повідомленні.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали точних ударів по накопиченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава.

Наголошується, що об'єкти знищено, а втрати уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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