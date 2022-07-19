Події

07:21 19.07.2022

Британський стратегічний підводний човен повернувся до флоту після семирічного ремонту

1 хв читати

Британський стратегічний атомний підводний човен HMS Vanguard, який несе міжконтинентальні балістичні ракети Trident II D5, після завершення ремонтних робіт і перезавантаження палива повернувся до бойового складу флоту, повідомив Королівський ВМФ.

Підводний човен відправлений на військово-морську базу Девонпорт. Ремонтні роботи на ракетоносці тривали близько семи років.

Британський королівський флот має в своєму розпорядженні чотири підводні човни типу Vanguard, кожен з яких може бути озброєний 16 ракетами Trident II D5.

Але на практиці британські стратегічні субмарини під час патрулювання несуть лише вісім ракет, кожна з яких має п'ять ядерних боєголовок індивідуального наведення W76.

Вони є основою стратегічних ядерних сил Сполученого Королівства.

Один із підводних човнів постійно перебуває на бойовому чергуванні в морі.

Приблизно через десять років усі чотири стратегічні субмарини планується замінити на нові підводні човни класу Dreadnought. Програма їх створення оцінюється в $43 млрд. Кожна з них буде оснащена 12 пусковими установками для міжконтинентальних балістичних ракет із головними частинами індивідуального наведення, що розділяються.

Аналогічними ракетами Trident II D5 озброєні всі 14 американських підводних ракетних крейсерів стратегічного призначення класу Ohio. Кожна з них несе по 20 таких ракет.

 

 

Теги: #вмф #британія #підводний #човен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 17.07.2022
Кандидат у британські прем'єри заявила, що продовжуватиме підтримувати Україну у разі свого обрання

Кандидат у британські прем'єри заявила, що продовжуватиме підтримувати Україну у разі свого обрання

08:49 16.07.2022
Кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії готуються до перших дебатів

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії готуються до перших дебатів

19:46 15.07.2022
РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

РФ має нести повну відповідальність за смерть британця Юрі в полоні - Трасс

19:28 13.07.2022
Джеремі Гант та Надхім Захаві вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії

Джеремі Гант та Надхім Захаві вибули з боротьби за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії

19:19 08.07.2022
Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Ексголова британського Мінфіну Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

08:35 08.07.2022
Британський депутат Тугенгат першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

Британський депутат Тугенгат першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

21:51 07.07.2022
ВМС Британії затримали кілька суден, які таємно перевозили ракети з Ірану

ВМС Британії затримали кілька суден, які таємно перевозили ракети з Ірану

21:42 07.07.2022
Залужний і голова оборонного відомства Великої Британії обговорили оборону України

Залужний і голова оборонного відомства Великої Британії обговорили оборону України

07:46 06.07.2022
Главою Мінфіну Великої Британії став Надхім Захаві

Главою Мінфіну Великої Британії став Надхім Захаві

07:38 06.07.2022
Главою британського МОЗ став Стівен Барклі

Главою британського МОЗ став Стівен Барклі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

Померла українська актриса і телеведуча Руслана Писанка – ЗМІ

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

ОСТАННЄ

У Вінниці померла лікарка, яка постраждала від ракетного удару, кількість жертв сягнула 25

Мінцифри створить англійську версію закордонного паспорта, прав та техпаспорта

UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

За добу на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Померла українська актриса і телеведуча Руслана Писанка – ЗМІ

Російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську – мер

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА