Британський стратегічний підводний човен повернувся до флоту після семирічного ремонту

Британський стратегічний атомний підводний човен HMS Vanguard, який несе міжконтинентальні балістичні ракети Trident II D5, після завершення ремонтних робіт і перезавантаження палива повернувся до бойового складу флоту, повідомив Королівський ВМФ.

Підводний човен відправлений на військово-морську базу Девонпорт. Ремонтні роботи на ракетоносці тривали близько семи років.

Британський королівський флот має в своєму розпорядженні чотири підводні човни типу Vanguard, кожен з яких може бути озброєний 16 ракетами Trident II D5.

Але на практиці британські стратегічні субмарини під час патрулювання несуть лише вісім ракет, кожна з яких має п'ять ядерних боєголовок індивідуального наведення W76.

Вони є основою стратегічних ядерних сил Сполученого Королівства.

Один із підводних човнів постійно перебуває на бойовому чергуванні в морі.

Приблизно через десять років усі чотири стратегічні субмарини планується замінити на нові підводні човни класу Dreadnought. Програма їх створення оцінюється в $43 млрд. Кожна з них буде оснащена 12 пусковими установками для міжконтинентальних балістичних ракет із головними частинами індивідуального наведення, що розділяються.

Аналогічними ракетами Trident II D5 озброєні всі 14 американських підводних ракетних крейсерів стратегічного призначення класу Ohio. Кожна з них несе по 20 таких ракет.