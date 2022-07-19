На посаду прем'єр-міністра Великої Британії замість звільненого Джонсона претендують четверо кандидатів

За результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії у понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, яке посилається на голову процедурного Комітету 1922 сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли колишній міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів), молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордонт (82), колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115), міністр закордонних справ Ліз Трасс (71).

Голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугенхат набрав найменшу кількість голосів – 31 – і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17:00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Раніше повідомлялося, що 8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що погоджується піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.