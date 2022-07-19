Події

06:54 19.07.2022

19 липня: Цей день в Україні та в світі

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19 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 146 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 146 RUSSIAN AGRESSION

19 липня в Україні відзначають День тренера, День жінок-міністрів у Японії, у Лаосі – День незалежності, у Нікарагуа – День революції.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Сисоя Великого.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії:

1900 - Відкрилося паризьке метро;

1959 - Початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні;

1969 - Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

1980 - У Москві відкрилися XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

День тренера

У 2021 році в календарі професійних свят України з'явилося нове - День тренера. Його відзначають 19 липня, бо цього дня 1996 року відбулося відкриття Літніх Олімпійських ігор в Атланті, в яких вперше в історії взяла участь збірна незалежної України.

Церковне свято

Преподобний Сисой Великий був ченцем-відлюдником. Він жив у Єгипетській пустелі у печері, освяченій молитвами його попередника – преподобного Антонія Великого. За 60 років самітництва Сисой досяг високої духовної чистоти і отримав у нагороду дар чудотворення. Цей дар був такої сили, що навіть дозволив повернути до життя померлого юнака.

За переказами, Сисой був надзвичайно суворим до себе, але дуже милостивим до ближніх, і всіх, хто приходив до нього, приймав із любов'ю і співчуттям.

Коли Сисой лежав на смертному одрі, учні, котрі його оточували, помітили, що обличчя преподобного раптом засяяло. Він сказав, що бачить святих пророків та апостолів, а за його душею прийшли янголи. Перед смертю преподобний встиг повідомити учням, що бачить самого Господа; після цього його душа відійшла до Царства Небесного.

Іменини: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архіп, Валентин, Василь, Віктор, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Марфа, Уляна, Федір.

Теги: #іменини #цей_день #19липня

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