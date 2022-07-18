Рада на найближчому засіданні розглядатиме питання про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора – нардеп Железняк

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні має намір розглянути питання звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, стверджує член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Питання про зняття генпрокурора теж буде винесене на найближче голосування. Там буде збір 150+ підписів від депутатів. Поки що активно йде робота з тими, хто "сумнівається", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора.