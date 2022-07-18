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21:14 18.07.2022

Залужний у розмові з Міллі: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, вона повністю контрольована

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Залужний у розмові з Міллі: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, вона повністю контрольована

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі питання постачання озброєння та повідомив йому про оперативну обстановку на фронтах.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим фактором, що сприяє утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є своєчасне прибуття М142 HIMARS, що завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива", - написав Залужний у телеграмі в понеділок увечері за підсумками розмови з Міллі.

За словами головнокомандувача, він синхронізував із Міллі запити української сторони напередодні засідання Контактної групи з оборони України. "Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам та їхнім союзникам за допомогу у боротьбі за свободу", - додав Залужний.

 

 

 

Теги: #зброя #поставка #україна_сша

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