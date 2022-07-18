Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про те, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне питання щодо призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

"На пропозицію депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України. На найближчому засіданні питання буде розглянуто", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.