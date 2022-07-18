До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики", - написав Мельничук у понеділок у телеграмі.

На сайті парламенту поки що немає інформації про реєстрацію відповідного проєкту постанови в законодавчому органі.

Жолнович із 2020 року керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.