Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

Прем'єр Італії Маріо Драгі розраховує на подальше збільшення поставок газу з Алжиру найближчими роками.

"Цими місяцями Алжир став головним постачальником газу до Італії", - заявив він під час візиту до Алжиру в понеділок. Текст виступу Драгі розповсюдила канцелярія італійського прем'єра.

За словами глави уряду, "кілька днів тому алжирська компанія Sonatrach повідомила, що невдовзі має намір направити Італії 4 млрд кубометрів газу в рамках угоди, підписаної у квітні з ENI".

"Це швидше, ніж очікувалося, і дає підстави розраховувати на ще суттєвіші поставки найближчими роками", - сказав італійський прем'єр.