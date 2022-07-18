Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня – Боррель

Рада Асоціації Україна-ЄС запланована на 5 вересня, повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми і далі підтримуватимемо Україну у виконанні порядку денного реформ її європейської перспективи після того, як Україні було надано статус кандидата. Ми проведемо Раду асоціації 5 вересня після літніх канікул. І ми працюємо над тим, щоб ця Рада просувала європейську перспективу для України за допомогою виконання необхідних реформ", - анонсував він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Боррель підтвердив, що міністри одноголосно схвалили його пропозицію щодо наступного траншу з Європейського фонду миру розміром EUR500 млн, формальне рішення щодо якого буде ухвалено найближчими днями.

Високий представник констатував, що в ЄС "налякані жорстокістю російської агресії стосовно цивільного населення в Україні, використанням сексуального насильства як зброї війни", росіяни "спалюють поля із зерновими", "блокують постачання продовольства" та "є відповідальними за голод у світі". "Росія намагається зруйнувати Україну та українську націю, водночас допускаючи глобальну продовольчу та енергетичну кризу. Міністри погодилися, що потрібно продовжувати стояти поряд з Україною в її боротьбі за незалежність. Україні потрібно більше зброї, і ми її постачатимемо. Ми і далі підтримуватимемо Україну", - запевнив він.

Боррель також повідомив, що триває робота над санкціями для РФ. Він спростував твердження, що ціни на енергетику зросли через заборону ЄС на російську нафту. "Багато хто говорить, що ЄС, запроваджуючи санкції, спровокував зростання цін. Це не правда. Ціна на нафту зросла за місяць до війни, і після того, як ми заборонили експорт нафти з Росії, ціна на нафту знизилася", - констатував високий представник.